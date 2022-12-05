Больше половины месячной нормы снега выпало в Иркутске за неделю

Больше 50% месячной нормы снега выпало в Иркутске за неделю, при этом весь снег сразу убрать невозможно, сообщает мэрия города.

«За прошедшую неделю в нашем городе выпало много снега – больше половины месячной нормы. С улиц вывезено более 3 тысяч тонн снега! Огромный объем для первых дней декабря», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Он отметил, что сибирская зима не на стороне коммунальных служб.

«Призываю всех отнестись с пониманием и терпением к тому, что весь выпавший снег убрать невозможно. Все сообщения от иркутян по очистке улиц приняли в работу, все просьбы учитываем», — добавил градоначальник.