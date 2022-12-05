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Уехавших россиян хотят лишить удаленной работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY-SA 4.0

Власти хотят разработать меры,  делающие «нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации, сообщил глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал «Ведомостям» Клишас.

Сенатор сказал, что для этого может быть изменено законодательство, но не уточнил, какие именно нормативные акты нужно корректировать.

Ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для (сотрудников) чувствительных сфер» экономики, добавил Клишас. Например, транспортной безопасности и госсектора. При этом нельзя не пускать граждан обратно в Россию, это противоречит Конституции.

С июля по сентябрь число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, согласно данным ФСБ. Всего с июля по сентябрь россияне выезжали за рубеж 9,7 миллиона раз.

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Политика #Мир #Законы
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