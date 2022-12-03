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Григорий Лепс нагрубил зрителям на концерте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Григорий Лепс во время концерта в Санкт-Петербурге неудачно пообщался с поклонниками, которые решили сделать с ним селфи.

Во время выступления к сцене подошла поклонница, чтобы подарить Лепсу цветы. Затем она повернулась к певцу спиной, чтобы сфотографироваться.

«Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?», — цитирует «Фанатка»Лепса, отреагировавшего на поступок поклонницы.

По информации издания, ситуация повторилась и с другой девушкой, которая тоже хотела сделать селфи на фоне артиста.

Кроме этого, Григорий Лепс несколько раз нецензурно высказался во время концерта, что тоже вызвало возмущение зрителей.

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