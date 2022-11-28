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Казахская комедия неожиданно вырвалась в лидеры проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Келинжан»

Казахский фильм «Келинжан» обошел ожидаемые новинки уикенда и стал главной премьерой недели. Картина уступила по сборам лишь «Сердцу Пармы», которое держится в лидерах восьмую неделю.

По итогам прошедшего уикенда, у «Сердца Пармы» в копилке прибавилось 32 миллиона. Казахский «Келинжан» собрал в прокате 30 миллионов рублей.

Действие комедии «Келинжан» происходит в маленьком ауле в семье Кулимхан апа. Главное разочарование главы семейства, это взаимоотношения трех невесток. Каждое семейное застолье завершается ссорой между ними. Всю эту ситуацию усугубляет новость, о том, что молодые бизнесмены из Шымкента хотят купить землю в этом ауле, которая принадлежит покойному мужу Кулимхан апа.

Лидерство казахской картины стало неожиданным, поскольку в прокат вышли перспективные зарубежные и российские новинки, среди которых итальянский байопик «Ламборгини: Человек-легенда», отечественный хоррор «Сестры» про домашнее насилие, вторая часть «Честного развода».

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