Генсек НАТО заявил о тяжелых временах в Европе из-за Украины

Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, но отказываться от помощи Киеву нельзя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он предупредил, что если Россия выиграет в этом конфликте, то мир станет опаснее, а в поддержке Украины решающее значение имеет вклад Германии благодаря поставкам немецких систем противовоздушной обороны, они «спасают жизни».

«Президент Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся», — резюмировал генсек НАТО.