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Генсек НАТО заявил о тяжелых временах в Европе из-за Украины

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба НАТО

Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, но отказываться от помощи Киеву нельзя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он предупредил, что если Россия выиграет в этом конфликте, то мир станет опаснее, а в поддержке Украины решающее значение имеет вклад Германии благодаря поставкам немецких систем противовоздушной обороны, они «спасают жизни».

«Президент Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся», — резюмировал генсек НАТО.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

mosquito__2010

Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...