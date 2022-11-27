Генсек НАТО заявил о тяжелых временах в Европе из-за Украины

Фото: © пресс-служба НАТО
Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, но отказываться от помощи Киеву нельзя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он предупредил, что если Россия выиграет в этом конфликте, то мир станет опаснее, а в поддержке Украины решающее значение имеет вклад Германии благодаря поставкам немецких систем противовоздушной обороны, они «спасают жизни».
«Президент Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся», — резюмировал генсек НАТО.
Andrei BezdТем более кто эту шнягу там слушать будет
AlhazredДа-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))
mosquito__2010Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...
mosquito__2010Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...