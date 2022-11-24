НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Монастырь» оскорбил РПЦ и не получил прокатное удостоверение

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © кадр из сериала «Монастырь»

Представители Российской православной церкви (РПЦ) считаю, что сериал «Монастырь» искажает представление о монашеской жизни. Минкультуры отказало проекту в прокатном удостоверении.

«Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — цитирует РБК сообщение Минкульта.

В РПЦ считаю, что сценарий сериала «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

Первые две серии «Монастыря» вышли на КиноПоиске 19 ноября. По сюжету, тусовщица Мария (роль исполняет блогер Настя Ивлеева) после оргии с женой миллиардера попадает в трудную ситуацию. За ней охотятся влиятельные люди. Девушка находит укрытие в женском монастыре.

КиноПоиск пока не прокомментировал ситуацию. Дальнейшая судьба сериала неизвестна.

Еще по теме
Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
Фильм о создателе Lamborghini выходит в прокат
Ивлеева решила снять новогодний фильм
Доктор Стрэндж: из хирурга — в маги
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Интерес к Ивлеевой или хороший сериал: почему все смотрят «Монастырь»
Обсуждение (0)
Картина дня
Массированный удар российских войск остановил переброску резервов ВСУ
Украине одобрили рекордный кредит на восстановление
Принят самый сложный бюджет России
Потолок на российскую нефть рассорил Евросоюз
Самое обсуждаемое
47
Мощный ракетный удар обесточил Украину
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
35
Россия приросла атомными ледоколами
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты