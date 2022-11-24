Сериал «Монастырь» оскорбил РПЦ и не получил прокатное удостоверение

Представители Российской православной церкви (РПЦ) считаю, что сериал «Монастырь» искажает представление о монашеской жизни. Минкультуры отказало проекту в прокатном удостоверении.

«Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — цитирует РБК сообщение Минкульта.

В РПЦ считаю, что сценарий сериала «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

Первые две серии «Монастыря» вышли на КиноПоиске 19 ноября. По сюжету, тусовщица Мария (роль исполняет блогер Настя Ивлеева) после оргии с женой миллиардера попадает в трудную ситуацию. За ней охотятся влиятельные люди. Девушка находит укрытие в женском монастыре.

КиноПоиск пока не прокомментировал ситуацию. Дальнейшая судьба сериала неизвестна.