Дипломат из США в 1997 году предсказал конфликт России и НАТО

Расширение НАТО станет самой роковой ошибкой политики США за весь период после холодной войны, в 1997 году предсказал американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан.
Газета The New York Times спустя 25 лет в свете последних событий заново опубликовала прогноз Кеннана. Расширение НАТО разожжет антизападные и милитаристские настроения в России и поведет внешнюю политику Москвы в совершенно неблагоприятном для Запада направлении, писал дипломат в 1997 году.
«Почему при всех надеждах, рожденных после холодной войны, отношения Запада и Востока должны сводиться к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы и — подразумевая какой-то фантастический и невероятный будущий военный конфликт — против кого?» — задавался вопросом Кеннан.
НАТО тогда пыталось представить идею расширения альянса совершенно безопасной для России, но Кремль и российское общество не верили заверениям в отсутствии враждебных намерений, отметил дипломат.
По убеждению Кеннана, Россия видела в этом угрозу престижу и национальной безопасности. «Она будет считать это актом грубого пренебрежения со стороны Запада и, скорее всего, будут где-то еще искать гарантии для безопасного будущего», — предупреждал дипломат.
Nik3316он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...
AlhazredЭто не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))
scrubs2009О чем все думают? Сейчас оборонку держим потому что всё производство на рельсы поставили, набираем обороты,...
DisobedientКак твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...