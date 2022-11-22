Дипломат из США в 1997 году предсказал конфликт России и НАТО

Расширение НАТО станет самой роковой ошибкой политики США за весь период после холодной войны, в 1997 году предсказал американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан.

Газета The New York Times спустя 25 лет в свете последних событий заново опубликовала прогноз Кеннана. Расширение НАТО разожжет антизападные и милитаристские настроения в России и поведет внешнюю политику Москвы в совершенно неблагоприятном для Запада направлении, писал дипломат в 1997 году.

«Почему при всех надеждах, рожденных после холодной войны, отношения Запада и Востока должны сводиться к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы и — подразумевая какой-то фантастический и невероятный будущий военный конфликт — против кого?» — задавался вопросом Кеннан.

НАТО тогда пыталось представить идею расширения альянса совершенно безопасной для России, но Кремль и российское общество не верили заверениям в отсутствии враждебных намерений, отметил дипломат.

По убеждению Кеннана, Россия видела в этом угрозу престижу и национальной безопасности. «Она будет считать это актом грубого пренебрежения со стороны Запада и, скорее всего, будут где-то еще искать гарантии для безопасного будущего», — предупреждал дипломат.