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Минобороны показало видео работы российских HIMARS

Источник:
Sibnet.ru
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Расчеты новейших российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожают командные пункты, склады, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели, находящиеся на большом удалении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Торнадо-С» — глубокая модернизация РСЗО «Смерч». Система получила новые боеприпасы, средства связи и управления. В результате увеличилась дальность стрельбы, точность и огневая мощь, говорится в сообщении.

РСЗО имеет 12 направляющих для 300-милиметровых ракет. Система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем «Смерч»: 120 километров против 70—90 километров. Угол пуска — почти 90 градусов.

Это значит, что одна установка может за один залп уничтожить несколько «опорников» ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу, отметили в военном ведомстве.

Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара. Так же работают американские M142 HIMARS и M270 MLRS, но для стрельбы они используют GPS.

Программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют автоматически обмениваться информацией, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

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