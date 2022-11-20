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Сексолог назвал путь к струйному оргазму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MihaiParaschiv

Мужчина может довести женщину до струйного оргазма с помощью стимуляции точки G, рассказал Sibnet.ru врач-сексолог Виктор Стуров.

Точка G находится на передней внутренней стенке влагалища на расстоянии 3-5 сантиметров от входа или с обратной стороны клитора.

«Мужчина вводит пальцы, над лоном чувствует губку, массирует. Это лучше делать во время прелюдии перед самим половым актом, когда партнерша уже достаточно расслаблена и настроена на сам секс», — рассказал Стуров.

Сексолог добавил, что женщине, чтобы довести себя до струйного оргазма (с выделением видимой жидкости), достаточно одного пальца и умения хорошо расслабляться.

Также попробовать достичь оргазма можно с помощью вибраторов, в том числе специальных массажеров для точки G. Не все женщины могут испытать этот вид оргазма, поэтому зацикливаться на его достижении не стоит, уверен врач.

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