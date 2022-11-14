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США попросили Украину о «реалистичных» требованиях к России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Помощник президента США Джейк Салливан посоветовал руководству Украины пересмотреть требования к России для проведения мирных переговоров. Речь идет о «пересмотре» жесткой позиции по возвращению Крыма.

Салливан во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой в начале ноября предложил Киеву подумать о «реалистичных требованиях и приоритетах для переговоров», пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Говоря о «реалистичных требованиях», американский чиновник имел в виду и «пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году».

В материале подчеркивается, что Вашингтон дал понять собеседникам, что украинская сторона должна хотя бы казаться открытой к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению властей США, Киев таким образом получит рычаги воздействия.

Однако украинское издание «Страна» написало, что на встрече с Зеленским Салливан заявил, что «неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины».

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