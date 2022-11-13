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Кадыров назвал Украину полигоном ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Украина стала своеобразным полигоном для испытаний всевозможных противоестественных явлений, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «истинное лицо либерализма и пресловутой сегодняшней евродемократии являет собой банальное лицемерие». «Лицемерие по отношению к мусульманам и последователям всех религий, приверженцам традиционных семейных ценностей», — пояснил глава Чечни.

«Рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми», — отметил Кадыров.

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alex.nska

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