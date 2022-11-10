Спецотдел полиции с беспилотниками создали в Красноярске

Специальное подразделение полиции по применению беспилотных летательных аппаратов создано в Красноярском крае, оно обеспечено новейшими БПЛА, сообщил журналистам глава ГУ МВД по региону Александр Речицкий.

В распоряжении полиции края несколько типов новейших БПЛА. Они активно используются во время массовых мероприятий, следственных действий, работы на месте ДТП, а также оперативно-розыскных мероприятий. С их помощью хотят искать пропавших, сообщается на сайте ведомства.

С беспилотниками работают сотрудники ГИБДД. Так, за последние четыре месяца провели 120 вылетов и обнаружили более 100 административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Главком планирует расширить парк воздушной техники и обучить сотрудников, которые войдут в состав нового специализированного подразделения.