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Спецотдел полиции с беспилотниками создали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий
Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий
Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Специальное подразделение полиции по применению беспилотных летательных аппаратов создано в Красноярском крае, оно обеспечено новейшими БПЛА, сообщил журналистам глава ГУ МВД по региону Александр Речицкий.

В распоряжении полиции края несколько типов новейших БПЛА. Они активно используются во время массовых мероприятий, следственных действий, работы на месте ДТП, а также оперативно-розыскных мероприятий. С их помощью хотят искать пропавших, сообщается на сайте ведомства.

С беспилотниками работают сотрудники ГИБДД. Так, за последние четыре месяца провели 120 вылетов и обнаружили более 100 административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Главком планирует расширить парк воздушной техники и обучить сотрудников, которые войдут в состав нового специализированного подразделения.

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Оборона #Силовые структуры #Красноярск
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