Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий

Многие женщины мечтают о групповом сексе или интиме за деньги, а также изнасиловании по сценарию, сообщила психолог-сексолог Каролина Путинцева.

Путинцева в телеграм-канале перечислила пять главных женских фантазий. Самыми распространенными стали изнасилование и группой секс. В первом случае важно, чтобы сценарий допустимого прописывала сама женщина, а «насильник» должен быть симпатичным.

По словам психолога, девушки фантазируют о сексе с представительницей своего пола, сексе за деньги и вуайеризме (подглядывании).

Сексолог отметила, что сначала хотела пошутить, что топовая женская эротическая фантазия — испытать оргазм, но поняла, что это не просто мечта, а самая настоящая проблема, с которой к ней приходят на консультации.