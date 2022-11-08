Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий

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Многие женщины мечтают о групповом сексе или интиме за деньги, а также изнасиловании по сценарию, сообщила психолог-сексолог Каролина Путинцева.
Путинцева в телеграм-канале перечислила пять главных женских фантазий. Самыми распространенными стали изнасилование и группой секс. В первом случае важно, чтобы сценарий допустимого прописывала сама женщина, а «насильник» должен быть симпатичным.
По словам психолога, девушки фантазируют о сексе с представительницей своего пола, сексе за деньги и вуайеризме (подглядывании).
Сексолог отметила, что сначала хотела пошутить, что топовая женская эротическая фантазия — испытать оргазм, но поняла, что это не просто мечта, а самая настоящая проблема, с которой к ней приходят на консультации.
MuCbEЭто такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...
GammiPluhуж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский