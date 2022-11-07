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Блогер разобрал китайские кроссоверы и назвал их минусы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Zotyefan / CC BY-SA 4.0

Блогеры китайского канала Dongchedi разобрали кроссоверы-бестселлеры Haval H6 и Changan CS75 Plus, им не понравилась усилители заднего бампера, окраска машин, проводка и специфический запах.

Перевод китайского обзора на русский язык сделал портал «Китайские автомобили». Блогеры протестировали усилители бамперов, толщину и прочность лакокрасочного покрытия, шумоизоляцию.

Задние усилители бамперов раскритиковали и у Haval H6, и у Changan CS75 Plus. У Changan усилитель согнулся при нагрузке всего в 91 килограмм, то есть деформировать его может крепкий мужчина. Усилитель Haval H6 выдерживает 1,3 тысячи килограмма, но датчик ключа расположен под задним бампером и любой удар в корму может привести к тому, что машина не заведется.

Оценка толщины лакокрасочного покрытия выявила то, что оба кроссовера покрашены неравномерно. В случае с Changan разница между правым и левым бортом почти полуторакратная. Прочность лакокрасочного покрытия и кузовных деталей у кроссоверов сопоставимая, однако Haval и тут чуть-чуть впереди.

Блогерам также не понравилась проводка Changan CS75 Plus — жгуты проложены неаккуратно и плохо изолированы. Haval же разочаровал специфическим запахом.

Haval H6 и Changan CS75 Plus в России можно найти на вторичном рынке. Первый в среднем стоит 1,5 миллиона рублей, второй — 2,5 миллиона рублей.

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Топ комментариев

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?

mosquito__2010

Тут недавно польские наёмники с пару десятков украинских нациков зажмурили когда те их на убой на русскую...

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

MuCbE

За 12 часов уведомят что электроэнергии нет, делайте че хотите и тут то начнется эвакуация