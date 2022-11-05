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США предложили забрать у России остров Врангеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Boris Solovyev / CC BY-SA 4.0

Эксперты предложили США забрать остров Врангеля, находящийся в Северном Ледовитом океане. Издание The Wall Street Journal утверждает, что Россия якобы удерживает эту «американскую территорию» с 1924 года.

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США», — отмечается в статье.

Остров Врангеля — российский остров между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем. Издание отмечает важное военное значение острова Врангеля, на котором размещена российская база.

Российский флаг над островом был поднят в сентябре 1911 года экипажем ледокольного парохода «Вайгач» из состава российской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Однако в 1921 году на острове было основано канадское поселение, были водружены канадский и британский флаги. В 1924 году правительство СССР восстановило контроль над островом, вывезя иностранных колонистов.

Почему США претендуют на остров

В Соединенных Штатах с 1920-х годов ведется дискуссия под названием «Wrangle over Wrangel Island», в рамках которой участники заявляют, что по нормам международного права остров должен был принадлежать США.

Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств, подписанное в 1990 году, не касается статуса острова Врангеля, поэтому теоретически Вашингтон может выдвинуть Москве территориальные претензии.

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