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Названы два самых полезных гарнира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: tvol / Attribution License

Существует два идеальных гарнира к любому блюду, рассказала врач-диетолог Гульшат Сираева. Она напомнила, что неправильно подобранным гарниром можно легко испортить полезный ужин.

Так, белковую пищу не стоит сочетать с гарнирами из картофеля и бобовыми, отметила специалист в интервью порталу «Доктор Питер». У них высокое содержание крахмала, что грозит проблемами с работой кишечника.

В качестве дополнения к основному блюду лучше выбирать овощи. «Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным», — уточнила Сираева.

По ее словам, в таком виде овощи будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жаренные на масле. Особенно полезны гарниры из плодов, которые запекают целиком, со шкуркой.

К блюдам из мяса или рыбы подойдет рис, при этом стоит отказаться от белого пропаренного риса в пользу коричневого или бурого. Сираева отметила, что популярную пасту из твердых сортов пшеницы лучше есть не чаще одного-двух раз в неделю.

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