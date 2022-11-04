Друг Путина выиграл выборы в Израиле

Блок экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК страны после завершения подсчета голосов.

Возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд» получает 32 депутатских мандата, правящая «Еш Атид» под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24 мандата, блок крайне правых «Религиозный сионизм» становится третьей по величине фракцией с 14 депутатами, приводит РИА Новости данные ЦИК.

Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса.

Нетаньяху известен тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным и высказывается против поставок израильского оружия Украине.