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Друг Путина выиграл выборы в Израиле

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Блок экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса на выборах в кнессет 25 созыва, сообщил ЦИК страны после завершения подсчета голосов.

Возглавляемая Нетаньяху партия «Ликуд» получает 32 депутатских мандата, правящая «Еш Атид» под руководством экс-премьера Яира Лапида — 24 мандата, блок крайне правых «Религиозный сионизм» становится третьей по величине фракцией с 14 депутатами, приводит РИА Новости данные ЦИК.

Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса.

Нетаньяху известен тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным и высказывается против поставок израильского оружия Украине.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Voland2

Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...