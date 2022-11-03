Открытие стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» пройдет в четверг вечером на площади имени Калинина, для этого мероприятия центр города будет перекрыт.

Новосибирская стела станет самой высокой из аналогичных мемориалов, установленных в 2021 и 2022 году. Высота от уровня проезжей части составит 35 метров. Из них 26 метров – шпиль, 4,5 метра – основание и еще около 4 метров – высота кургана. Общий вес стелы – около 40 тонн.

«Мемориал призван увековечить трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. На предприятиях города, в том числе эвакуированных из западной части страны, не жалея сил работали тысячи сибиряков, обеспечивали фронт всем необходимым», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Так, новосибирский авиационный завод имени Чкалова за время войны построил почти 16 тысяч самолетов, завод «Электроагрегат» обеспечивал Красную армию и флот крупными прожекторами, завод «Электросигнал» за годы войны выпустил 168 тысяч радиотехнических аппаратов.

В Новосибирске и сейчас работают 13 предприятий со времен Великой Отечественной войны. В церемонии открытия стелы примут участие трудовые коллективы и ветераны этих заводов.

Открытие состоится 3 ноября, в 19.00. В центре Новосибирска будут перекрыты дороги с 17.00 до 20.00 на участке Красного проспекта от улицы Кропоткина до площади имени Калинина, а также на участке улицы Дуси Ковальчук (по четной стороне) от улицы Плановой до площади имени Калинина. Движение пассажирского транспорта будет организовано в обход перекрытых участков.