«Эфиопское происхождение» электромобилей Evolute нашло объяснение

Необычный VIN-номер российских электромобилей Evolute заставил некоторых автоэкспертов заявить, что эти авто выпущены в Эфиопии. Производитель объяснил, как правильно прочитать код.

VIN-номер Evolute i-Pro, выставленного в шоуруме, начинается с буквы «E», хотя машины, выпускаемые в России, должны иметь VIN с «X», написал телеграм-канал «Автовоз». По мнению автора, китайский создатель электрокара собирался продавать их на африканском рынке.

«В таком случае модель предназначалась для жаркого климата и неизвестно, как электромобиль поведет себя в морозных и слякотных условиях», — отмечается в «Автовозе».

В случае с Evolute номер читается с «EAN» — это международный идентификационный код ООО «Моторинвест», выпускающего электромобили, сообщил «Автовзгляд» со ссылкой на предоставленные компанией документы.

Evolute — российский бренд электромобилей, созданный на основе китайских Dongfeng. Первая модель — седан i-Pro с электромотором мощностью 150 лошадиных сил. Запас хода батареи составляет 433 километра. Также планируется выпуск электрического кроссовера i-Joy и компактного кроссовера-гибрида i-Jet.