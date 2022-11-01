Ученые ТПУ заменили американские мембраны для получения водорода

Ученые Томского политехнического университета разработали на замену американским мембраны для топливных элементов, позволяющих получать сверхчистый водород и генерировать энергию, сообщает пресс-служба вуза.

В качестве «сердца» топливного элемента используется полимерная мембрана. Основным производителем мембран в мире является американская фирма DuPont. Их мембраны Nafion распространены в секторе топливных элементов. В связи с санкциями российские компании потеряли доступ к продукции DuPont.

«В России аналоги мембран Nafion не выпускаются. Более того, наладить подобное производство с нуля очень сложно и дорого. Поэтому мы решили пойти другим путем, используя наработки ТПУ по влиянию заряженных частиц на различные материалы и возможности уникальной установки циклотрон "Р-7М"», — сказала научный сотрудник научной лаборатории радиоактивных веществ и технологий Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Валентина Сохорева.

В Томском политехе уже получили экспериментальные образцы мембран. Мембраны тщательно изучаются по ряду параметров, в том числе их исследовали в Курчатовском институте. Благодаря использованию отечественных компонентов квадратный метр мембраны, изготовленной в ТПУ, будет примерно в 15 раз дешевле, чем DuPont.

«Полученные образцы мембран по своим характеристикам сравнимы, а где-то и превосходят продукцию фирмы DuPont», — сказала Сохорева.

По словам ученых, проект уже вызвал интерес у крупных компаний. Среди них, например, ПАО «КАМАЗ», АО «Силовые машины», Инновационный центр «Бирюч» и другие.