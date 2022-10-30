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Гадюку разоблачили в четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ctcmaskadance, vk.com/ctcmaskadance

Зрители спасли Божью коровку, а члены жюри шоу «Маска. Танцы» решили раскрыть участника в костюме Гадюки.

В номинацию на выбывание попали Гадюка, Дискошар и Божья коровка. Зрители отдали большинство голосов за спасение Божьей коровки.

Мнение жюри по поводу того, кто должен рассекретить свой образ, разделилось. Решающее слово было за Клавой Кокой. Певица сказала, что танцевальные способности Гадюки явно выше, но за время проекта она стала настоящей фанаткой Дискошара. Поэтому снять маску придется Гадюке.

Все члены жюри: Клава Кока, Егор Дружинин, Сергей Светлаков, Мария Горбань и Тимур Родригез хором назвали имя Анны Семенович. Судьи оказались правы.

«Я не удивлена. Такую красоту и харизму невозможно скрыть», — сказала Семенович о том, что все члены жюри смогли ее разоблачить.

Гадюку должны были разоблачить еще в первом выпуске шоу «Маска. Танцы», но тогда ведущий решил нарушить правила и оставил участницу в проекте. Маски в шоу ранее сняли Попкорн (Шура) и Сова (Анастасия Волочкова).

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

slavaynin

России не нужны причины,Великая Держава.

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.

Nik3316

т.е. то что европейцы летают на КИТАЙСКИХ авиалиниях... Европейские авиаперевозчики не пострадали?......