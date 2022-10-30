Финнам пригрозили гибелью зимой из‑за сбоя электроэнергии

Финляндии зимой придется пойти на веерные отключения электроэнергии из-за угрозы масштабных сбоев вследствие прекращения поставок Россией энергии, пишет Агентство Bloomberg со ссылкой на финские энергокомпании.

Хотя российская энергия составляла небольшую долю от общего объема поставок, ее потеря угрожает серьезными последствиями. Зимой температура воздуха в Финляндии часто опускается ниже 20 градусов. Страна считается самой энергоемкой экономикой в ЕС.

Если не произвести плановые отключения, в стране произойдет крупномасштабный сбой, и «люди могут погибнуть» от холода, сказал менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин.

Россия в мае прекратила поставки электроэнергии в страну. Финляндия находится «на острие» европейского энергетического кризиса, отмечает Bloomberg.