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Студенты Безрукова назвали главную роль актера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Студенты Сергея Безрукова поздравили актера с днем рождения, показав несколько сценок-пародий на его главные роли. Роликами с выступлений Безруков поделился в соцсетях.

Безруков преподает в государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова. Ученики актера вышли на сцену, чтобы поздравить мастера с 49-ление, которое том отметил 18 октября.

Театралы в народных костюмах рассуждали на сцене, почему давно в России не появлялось великих актеров. В этот момент вышла девушка в образе Саши Белого из «Бригады».

«Короче, я такой, какой я есть. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен», — сказала актриса от имени Безрукова.

Таким образом студенты сделали комплимент преподавателю, напомнив, как тот ворвался в мир большого кино. Сам Безруков с улыбкой наблюдал за сценками своих учеников.

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