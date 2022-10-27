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Германия заявила о невозможности запуска «Северного потока — 2»

Источник:
«Известия»
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Техническое использование второй нитки газопровода «Северный поток – 2» больше невозможно из-за взрывов, заявило федеральное правительство Германии.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому технической возможности использования в принципе больше не имеется», приводят «Известия» заявление правительства.

Немецкие власти также отметили, что к тому же газопровод не получил необходимой сертификации для эксплуатации и до сих пор не был введен в рабочее состояние.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены из-за взрывов. Президент России Владимир Путин назвал эти взрывы актом международного терроризма.

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syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

HAAN27

Заголовок просто ...... слов нет!

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.