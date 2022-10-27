Техническое использование второй нитки газопровода «Северный поток – 2» больше невозможно из-за взрывов, заявило федеральное правительство Германии.

«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому технической возможности использования в принципе больше не имеется», приводят «Известия» заявление правительства.

Немецкие власти также отметили, что к тому же газопровод не получил необходимой сертификации для эксплуатации и до сих пор не был введен в рабочее состояние.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены из-за взрывов. Президент России Владимир Путин назвал эти взрывы актом международного терроризма.