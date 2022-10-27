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Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

«Собчак подозревается по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были задержаны по этому делу. Собчак скрылась из России.

Потерпевшим по делу о вымогательстве значится глава Ростеха Сергей Чемезов, говорится в материалах дела. «Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательствау Чемезова С. В.», — приводит ТАСС выдержки из дела.

Как стало известно, Суханова задержали задержали в ресторане Regent в ходе оперативного эксперимента при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

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ЧП #Громкое дело #Россия
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