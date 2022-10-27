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Глава «Ростеха» оказался потерпевшим в деле директора Собчак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался потерпевшим по делу о вымогательстве, обвиняемыми по которому проходят коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнал Tatler Ариан Романовский.

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», — приводит ТАСС материалы дела.

Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. «Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 миллионов рублей за удаление из Telegram-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В.» — сказано в деле.

По информации ТАСС, обвиняемые подготовили статью, содержащую сведения в отношении Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких, говорится в материалах уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Собчак проходит подозреваемой по этому делу. Она скрылась из России. У нее дома утром прошел обыск.

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