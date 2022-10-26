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Саудовская Аравия и Иран «поставят США синяк под глазом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

России удалось заручиться поддержкой Саудовской Аравии и Ирана, что привело к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке, утверждают эксперты Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и Чинция Бьянко.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всем, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону синяк под глазом», — написали эксперты в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy.

Саудовская Аравия и Иран демонстрируют миру намерение проводить свободную и независимую политику и не подчиняться западному диктату, отметили Геранмайех и Бьянко.

«Вашингтону следует пересмотреть свои парадигмы мышления, основанные на устаревшей предпосылке о гегемонии США на Ближнем Востоке», — заключили эксперты.

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Политика #Мир
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