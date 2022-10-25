Люди задаются вопросом: как платить по долгам, если не хватает средств? Кому подойдет рефинансирование? В случае микрозаймов лучшим решением станет продление действующего договора, а не оформление нового займа. В чем заключаются особенности пролонгации?

Рефинансирование — это получение нового кредита для погашения предыдущего. Данная процедура поможет сократить долговую нагрузку в сложной финансовой ситуации. Еще одним способом помочь заемщику является реструктуризация. Это изменение условий старого договора, например, предоставление кредитных каникул на три-шесть месяцев.

Пролонгация

Рефинансирование популярно среди банковских продуктов, но немногие микрофинансовые компании предлагают рефинансировать микрозаймы. Специальные программы готовы предложить всего несколько МФО. В этом случае к заемщику предъявляются более лояльные требования, а из документов потребуется только паспорт.

Более распространенным способом решить вопрос с займом, если не хватает средств погасить долг полностью, считается пролонгация. Клиент может продлить первоначальный срок договора до несколько недель, при этом потребуется уплатить уже начисленные проценты.

Подключить услугу можно онлайн в личном кабинете на сайте МФК или МКК. Подробные условия сервиса зависят от конкретного кредитора, иногда могут устанавливаться ограничения по количеству продлений или максимальному сроку.

Перекредитование

Большинство банков предлагают рефинансирование различных кредитов, оформленных в этом же или других банках. Редкий банк позволяет объединить с кредитами также имеющиеся микрозаймы. Банк предлагает более выгодные условия, чем МФО, особенно в части процентной ставки, но выдвигает к заемщику строгие требования. Необходимо подтвердить трудоустройство и наличие дохода соответствующими документами.

Перекредитование имеет несколько основных целей. Прежде всего, это получение более выгодных условий, например, кредит был оформлен под более высокий процент. Во-вторых, можно объединить несколько других кредитных продуктов в один договор.

Это сделает погашение задолженности более комфортным – нужно вносить всего один платеж в месяц, а также значительно сокращена долговая нагрузка. В-третьих, рефинансирование будет удобно тем клиентам, которым потребовался новый кредит. Многие банки вместе с погашением существующего долга выдают дополнительную сумму на потребительские цели.

Рефинансирование

Рефинансирование микрозаймов пока не настолько популярно, как перекредитование в банковской сфере. Рейтинг от сервиса ВЗО поможет узнать об этой услуге подробнее. Многие МФО предлагают только пролонгацию договора, если у клиента возникли проблемы.

Для краткосрочных небольших займов процедура рефинансирования по сути не имеет смысла. Рефинансировать стоит несколько микрозаймов, по которым клиент не может расплатиться вовремя. Следует отметить еще одну особенность данной услуги – рефинансирование оформляется до появления у клиента просроченной задолженности.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» помогает быстро найти пользователю тот или иной финансовый продукт по конкретному запросу. Для удобной работы со списком предложений можно использоваться фильтры, сортировки, функцию сравнения. Это позволит сгруппировать продукты, которые подходят определенному клиенту. Также на сайте размещено много полезной информации – статьи, обзоры, разбор терминов, новости.

Таким образом, рефинансировать займ достаточно непросто. Клиент может продлить договор на новый срок или оформить новый кредитный продукт и потратить деньги на погашения имеющихся долгов. В любом случае следует заранее просчитывать целесообразность таких действий и реальное получение выгоды от рефинансирования.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» является финансовым агрегатором и оказывает помощь пользователям в подборе финансовых сервисов. Компания не занимается кредитованием.