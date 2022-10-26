Самые красивые женщины мира. ФОТО

Пластический хирург Джулиан Де Сильва не в первый раз составляет рейтинг самых красивых женщин мира. Для этого он использует формулу золотого сечения, через которую прогоняет фотографии.

Доктор измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от этой области до нижней части носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если числа равны (вплоть до миллиметров) — пропорции идеальные.