Самые красивые женщины мира. ФОТО

Пластический хирург Джулиан Де Сильва не в первый раз составляет рейтинг самых красивых женщин мира. Для этого он использует формулу золотого сечения, через которую прогоняет фотографии.
Доктор измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от этой области до нижней части носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если числа равны (вплоть до миллиметров) — пропорции идеальные.
mosquito__2010США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...
Отшельник66К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.
Отшельник66Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.
d6w58vnowuто есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...