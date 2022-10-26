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Самые красивые женщины мира. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Пластический хирург Джулиан Де Сильва не в первый раз составляет рейтинг самых красивых женщин мира. Для этого он использует формулу золотого сечения, через которую прогоняет фотографии.

Доктор измеряет три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от этой области до нижней части носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если числа равны (вплоть до миллиметров) — пропорции идеальные.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...