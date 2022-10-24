Макрон заявил о перспективе мира при желании Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования украинского конфликта существует, но диктовать волю должна Украина, уверен он.

«Перспектива мира существует», — сказал Макрон, выступая в воскресенье в Риме на международном форуме «Воззвание к миру», организованном католической общиной Святого Эгидия.

«Мы говорим о мире, о крике о мире в момент, когда украинцы сражаются за защиту своего достоинства, своих границ и суверенитета. Мир возможен и тот, которого желают они (украинцы), при уважении прав суверенного народа», — приводит слова Макрона ТАСС.

Он подчеркнул, что нельзя подчиняться законам силы.

«Я делал все возможное, чтобы вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответа на вопрос, как мы оказались в нынешнем положении, у меня нет, как и объяснений и оправданий происходящего. Россия изолировалась от остального мира и уверена в том, что ей угрожают. Москва убеждена, что остальной мир стремится уничтожить Россию», — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мирные переговоры возможны будут только тогда, когда Россия оставит Киеву земли в признанных мировым сообществом границах от 1991 года, то есть вернет Крым, Донбасс, Херсонщину и Запорожье.