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Макрон заявил о перспективе мира при желании Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования украинского конфликта существует, но диктовать волю должна Украина, уверен он.

«Перспектива мира существует», — сказал Макрон, выступая в воскресенье в Риме на международном форуме «Воззвание к миру», организованном католической общиной Святого Эгидия.

«Мы говорим о мире, о крике о мире в момент, когда украинцы сражаются за защиту своего достоинства, своих границ и суверенитета. Мир возможен и тот, которого желают они (украинцы), при уважении прав суверенного народа», — приводит слова Макрона ТАСС.

Он подчеркнул, что нельзя подчиняться законам силы. 

«Я делал все возможное, чтобы вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответа на вопрос, как мы оказались в нынешнем положении, у меня нет, как и объяснений и оправданий происходящего. Россия изолировалась от остального мира и уверена в том, что ей угрожают. Москва убеждена, что остальной мир стремится уничтожить Россию», — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мирные переговоры возможны будут только тогда, когда Россия оставит Киеву земли в признанных мировым сообществом границах от 1991 года, то есть вернет Крым, Донбасс, Херсонщину и Запорожье.

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nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

Siberian sinner

К уничтожению Уркоины приведёт сама идея "уркоинства".Повторяю ЕЩЁ раз : больше всего на свете т.н. "уркоинцы"...

pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!