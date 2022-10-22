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Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

«Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», — сказал глава организации.

Бирол уточнил, что Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходилось на Европу. По его словам, «это только начало».

В частности, Бирол отметил, что новые российские месторождения требуют инвестиций и сложны в разработке. По его мнению, Россия не сможет найти партнеров, которые будут заинтересованы в инвестициях.

Кроме этого, Москве потребуется минимум десять лет для переориентации поставок энергоносителей в Китай.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что его страна больше не зависит от российского газа. Раньше Германия была одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

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Топ комментариев

Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

Alhazred

Дадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))

Disobedient

Страна живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...

MuCbE

А тут обваливаться нечему. Рубль так вообще выведен из мирового оборота. Сейчас кроме рубля и реала бразильского...