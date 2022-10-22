Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

«Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», — сказал глава организации.

Бирол уточнил, что Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, так как три четверти экспорта российского природного газа и 55% нефти приходилось на Европу. По его словам, «это только начало».

В частности, Бирол отметил, что новые российские месторождения требуют инвестиций и сложны в разработке. По его мнению, Россия не сможет найти партнеров, которые будут заинтересованы в инвестициях.

Кроме этого, Москве потребуется минимум десять лет для переориентации поставок энергоносителей в Китай.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этой неделе заявил, что его страна больше не зависит от российского газа. Раньше Германия была одним из крупнейших покупателей российских энергоресурсов.