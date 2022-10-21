Маск прокомментировал шутку Медведева

Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее поздравил в Twitter салат-латук с «победой» над британским премьером. «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce», — написал он.

Ранее британская газета Daily Star запустила трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Лиз Трасс и салат-латук, кочан которого разлагается за 35 дней. Букмекеры принимали ставки, кто продержится дольше.

Лиз Трасс в четверг подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. После заявления политика на трансляции появилась подпись «салат пережил Трасс».

«Весьма хороший троллинг, если честно», — написал американский предприниматель. При этом Маск сам решил подключиться к троллингу и написал Медведеву: «Кстати, как дела в Бахмуте?».