Верховный шаман России Кара-оола Допчун-оола стал гостем шоу «Малахов», где раскрыл исход военной спецоперации и провел обряд.

«Россию никто не победит, Россия сама будет побежать всегда. На Украине будут жить украинцы, а от нацистов все убегут. Украина будет от них свободна. Россия поможет в возрождении новой хорошей жизни. Они, вот эти разные страны, которые сейчас не поддерживают нас, без России не смогут. Россия, как донор. А Америка все равно попросит Россию о помощи», — сказал Кара-Оол Допчун-Оол Малахову.

Кто такие шаманы

Кара-оола Допчун-оола избрали Верховным шаманом России в 2018 году. Он помогает жителям страны бороться с болезнями, а также проводит обряды на удачное окончание специальной военной операции.