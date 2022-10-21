Верховный шаман России предсказал исход спецоперации

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Верховный шаман России Кара-оола Допчун-оола стал
гостем шоу «Малахов», где раскрыл исход военной спецоперации и провел
обряд.
«Россию никто не победит, Россия сама будет побежать всегда.
На Украине будут жить украинцы, а от нацистов все убегут. Украина будет от них
свободна. Россия поможет в возрождении новой хорошей жизни. Они, вот эти разные
страны, которые сейчас не поддерживают нас, без России не смогут. Россия, как
донор. А Америка все равно попросит Россию о помощи», — сказал Кара-Оол Допчун-Оол
Малахову.
Кара-оола Допчун-оола избрали Верховным шаманом России в 2018 году. Он помогает жителям страны бороться с болезнями, а также проводит обряды на удачное окончание специальной военной операции.