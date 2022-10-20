Анонсирован ремейк Silent Hill 2

Konami анонсировала ремейк легендарной игры Silent Hill 2 — ее будет разрабатывать польская студия Bloober Team, известная по The Medium и серии Layers of Fear.

К проекту привлекли авторов оригинала — композитора Акиру Ямаоку, а также арт-директор Масахиру Ито. Первый будет отвечать за музыку, а второй — за дизайн монстров. Дата выхода игры не раскрывается.

Разработчики обещают переработанный геймплей и обновленную камеру от третьего лица. Игра будет консольным эксклюзивом PS5 в течение года, а затем также выйдет на ПК.

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Konami также показала тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», режиссером которого выступит Кристофер Ган, постановщик оригинального фильма «Сайлент Хилл» 2006 года. Съемки картины начнутся в 2023 году.