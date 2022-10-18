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Объявлена дата открытия сезона 2022/2023 в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Новый горнолыжный сезон в Шерегеше откроется 11 ноября, сообщила администрация правительства Кузбасса.

Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона 2022/2023, будут проходить с 11 по 13 ноября.

В этом сезоне по просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы «Запад» на Мустаге. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса.

По данным региональных властей, в новом сезоне на курорте будут работать больше 20 канатных дорог, около 50 ресторанов и кафе, более 90 отелей и гостевых домов на 4,3 тысячи мест.

В 2021 году «Шерегеш» открыл зимний сезон первым из горнолыжных курортов России — 13 ноября, принял в общей сложности до весны более 2 миллионов туристов.

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