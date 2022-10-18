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Началась работа над «Человеком из стали 2» с Генри Кавиллом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек из стали»

Руководство Warner Bros. Discovery планирует создать снять вторую часть фильма «Человек из стали» с Генри Кавиллом в главной роли.

В качестве сценариста и режиссера упоминается Кристофер МакКуорр («Миссия невыполнима: Последствия», «Топ Ган: Мэверик»), сообщает The Hollywood Reporter. Но пока вопрос о его привлечении находится на уровне разговоров, так как он занят производством новых фильмов во франшизе «Миссия: невыполнима».

Фильм «Человек из стали» с Кавиллом вышел в 2013 году. Главный герой — Кларк Кент, молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь ему нужно разобраться, зачем он здесь.

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