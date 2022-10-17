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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия нанесла высокоточным оружием большой дальности удары по объектам военного управления и системе энергетики Украины, говорится в заявлении Минобороны России.

Использовалось оружие большой дальности воздушного и морского базирования. «Все назначенные объекты поражены», сказано в сообщении российского военного ведомства.

Утром власти Киева, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областей Украины сообщили о ракетных ударах и атаках дронов-камикадзе.


В сводке Минобороны Росси также говорится, что на купянском направлении (Харьковская область) артиллерия и авиация нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ.

Потери украинской стороны в Москве оценили в примерно 160 человек, четыре бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два авто.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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