Участников группы BTS заберут в армию

Лейбл BigHit Music офимциально заявил, что участники группы BTS пополнят ряды армии Южной Кореи.

Коллектив состоит из семи участников: RM, Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. Артистам в группе от 25 до 29 лет.

По информации лейбла, музыканты отправятся на службу, исходя из личных графиков. Известно, что Чин поступит на службу сразу после гастрольного тура уже в конце октября.

«И компания, и участники BTS с нетерпением ждут возможности воссоединиться сразу, как только в 2025 году будут выполнены обязательства по службе», — говорится в заявлении BigHit Music.

Группа BTS — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году. Коллектив получил мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.