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Гендерные условности: чем отличаются мужской и женский шампуни

Источник:
Sibnet.ru
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При выборе шампуня часто можно наткнуться на гендерные различия средств для ухода за волосами — мужской и женский. Но действительно ли они отличаются и можно ли сильному полу использовать дамский вариант?

Производители и маркетологи в один голос заверяют — мужской и женский шампуни отличаются. «Но чем?» — задает вопрос покупатель. Почему брутальный молодой человек не может использовать шампунь своей мамы или девушки? Какие тогда изменения произойдут с его головой?

«Никаких», — уверяет бренд-барбер Георгий Альфредович.

Основное «отличие» — аромат уходового средства, у «мужских» он более яркий и резкий. Но никто не может запретить пользоваться мужчине женским шампунем, а женщине мужским, также как и стайлинговыми средствами: гелями, лаками, муссами.

«Если вам нравится цвет, консистенция, запах, и косметика подходит — почему нет?» — цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Важна не «гендерность» шампуня, а состояние кожи головы, отмечают трихологи. То есть бутылочку с этикеткой — шампунь для жирных» волос — не желательно использовать человеку, который страдает от сухости и шелушения кожи, потому что задача шампуня для жирных волос — очистить забитые поры, то есть максимально обезжирить поверхность кожи.

То же самое советуют людям, страдающим от перхоти — лучше покупать шампуни, призванные устранить ее. А мужское это будет средство или женское — не имеет значения. 

Но если и они не помогают, то лучше прекратить эксперименты и обратиться к врачу. Обилие перхоти может указывать на развитие себорейного дерматита и шампунем из масс-маркета проблему не решить, сообщила пресс-служба «Инвитро».

Как подобрать шампунь

Если один шампунь не дает нужного эффекта, надо менять его раз в две недели, пока человек не найдет свое идеальное средство. Это, кстати, не обязательно должны быть дорогие шампуни. Хоть дегтярное мыло, если после него волосы станут как в рекламе — гладкими и шелковистыми.

При замене шампуня не стоит пугаться, если в первые пару дней после использования нового средства появится нетипичная реакция, например ощущение сухости кожи. Надо потерпеть. И менять только после второго-третьего мытья, а если начались изменения в лучшую сторону — оставить.

А вот чем не рекомендуют пользоваться специалисты, так это универсальными средствами. Шампуни для «всей семьи», рекомендованные для мытья головы у жены, мужа, детей слишком «выщелочены». Они смывают кожное сало. А если кожа повреждена или очень нежная, то у человека могут возникнуть осложнения в виде той же перхоти.

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Топ комментариев

saxat

Население призывает Зеленского сократить потребление кокаина и других веселящих веществ

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

d6w58vnowu

а кличко раздаёт энергетик, чтоб преодолеть энергетический кризис?

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.