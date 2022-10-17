Школьники заинтересовали кинозрителей сильнее Петрова

Фильм «Иван Семенов. Школьный переполох» обошел в прокате комедию «Лавстори» с Александром Петровым. По итогам уикенда лидирующие позиции по кассовым сборам заняли российские фильмы.

Лидером проката, как и ожидалось, стал фильм «Сердце Пармы». За вторую неделю проката картина собрала 128 миллионов рублей.

Второе место занял семейный фильм «Иван Семенов. Школьный переполох». Это история приключений школьника-хулигана, которого за плохое поведение переводят из элитной гимназии в обычную школу на окраине Перми. У комедии в копилке 38,3 миллиона рублей.

«Лавтори» с Александром Петровым собрала 24,3 миллиона рублей в прокате. Фильм рассказывает о таксисте, который спустя 10 лет встречает свою первую любовь.

С начала военной спецоперации кинопрокат страдает от низких сборов из-за того, что зарубежные прокатчики отказались поставлять голливудские релизы. Фильм «Сердце Пармы» стал первым релизом, который собрал больше 100 миллионов в прокате.