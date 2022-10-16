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Итальянский политик обвинил Запад в атаке на «Северные потоки»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Danish Defence

Правда о совершении Западом атак на «Северные потоки» выходит наружу, заявил лидер политического объединения «Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо.

«Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". Правда начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает», — приводит РИА Новости мнение Риццо.

Он отметил, что если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября.

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