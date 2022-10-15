Российская обсерватория поймала «невозможную» частицу

Баксанская нейтринная обсерватория зафиксировала прохождение космической частицы с рекордно высокой энергией в 250 тераэлектронвольт. Открытие такой «невозможной» частицы ставит под сомнение теории, ограничивающие максимальную энергию космических лучей.

Считается, что такие частицы поглощаются по пути к Земле в результате взаимодействий с межгалактическим фоном. Попадание рекордной частицы в детекторы требует нового теоретического объяснения, сообщает пресс-служба Института ядерных исследований РАН.

На поведение частиц влияет так называемый предел Грайзена-Зацепина-Кузьмина. Считается, что движущиеся к Земле от далеких галактик нейтрино или фотон может иметь максимум около восьми джоулей энергии. Если ее больше, частицы начинает взаимодействовать с микроволновым фоновым излучением.

Обнаруженная частица прилетела из галактики в созвездии Стрелы, удаленной примерно на 2 миллиарда световых лет. Предположительно, она была порождена вспышкой GRB 221009A.

Исследователи указывают, что обнаружение такой частицы может указывать на существование «новой физики» за пределами Стандартной модели, а также на возможное нарушение некоторых предсказаний общей теории относительности Эйнштейна.