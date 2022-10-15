Массовое ДТП собрало десять авто под Красноярском

Массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на трассе Железногорск — Красноярск в субботу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Так, сначала из-за несоблюдения дистанции в условиях тумана столкнулись Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Затем в стоящие автомобили врезались Chevrolet Niva и Toyota Avensis.

Водитель грузового автомобиля МАН, который двигался в попутном направлении, попытался избежать столкновения с участниками произошедших ДТП и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с пятью авто.

В результате массового ДТП пострадал 45-летний водитель Toyota, которую протаранил грузовик. Он был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД.