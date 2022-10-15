США посчитали беспомощными перед российским «оружием Судного дня»

США нечего противопоставить российской ядерной торпеде «Посейдон», которую эксперты называют «оружием Судного дня».

Носителем торпеды является субмарина АПЛ К-329 «Белгород», после пуска торпеда движется под водой. При взрыве образуется волна, высота которой может составить 50 метров, пишет Yahoo News Japan.

В результате ударов несколькими такими торпедами все побережье США будет разрушено, включая крупные города и военные порты. Кроме этого, радиоактивное цунами сделает необитаемыми огромные территории.

При этом «Посейдон» обладает практически неограниченным радиусом действия, а перехватить его практически невозможно за счет скрытного приближения подлодки к американскому побережью.

Из открытых источников известно, что «Посейдоны» способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн. В перспективе торпедами вооружат не только АПЛ К-329 «Белгород», но и перспективные субмарины «Подмосковье» и «Хабаровск».