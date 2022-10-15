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Первый вирус гриппа H3N2 выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случай оказался завозным.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет», — цитирует Попову пресс-служба ведомства.

Говоря об актуальной эпидемической обстановке, Попова отметила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям остается достаточно стабильной.

Активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода.

Эксперты отмечают, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, при этом нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

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