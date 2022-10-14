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Томичка поборется за 10 млн рублей в шоу «Вызов» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Ядерный физик из Томска Екатерина Щеглова примет участие в новом шоу на ТНТ — «Вызов», сообщает пресс-служба телеканала.

В субботу в 14.00 на телеканале ТНТ стартует уникальный проект «Вызов» – шоу, где 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки попробуют понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Им предстоит побороться за главный приз – 10 миллионов рублей.

Молодых ученых с популярными блогерами поделят на пары «звезда-интеллектуал» и будут давать задания, чтобы проверить физическую готовность участников и их умение работать в паре.

«Мне хочется, чтобы это шоу привлекло молодое поколение. Чтобы люди узнали, что есть другие профессии помимо блогеров, певцов и артистов. Сейчас молодежь пятнадцати лет знает только тех, кто у них на экранах смартфонов. Телевизор они тоже не смотрят, поэтому их кругозор остается в рамках смартфона и им интересны личности, которые популярны, например, в Тик-Токе», — сказала ядерный физик из Томска Екатерина Щеглова.

Проходить испытания и бороться за главный приз посреди живописных пейзажей Карелии станут: фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актеры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка.

От интеллектуалов будут химик Мария Рындык, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

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