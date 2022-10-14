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Маск захотел денег за работу Starlink на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Official SpaceX Photos / CC0

Скандально известный американскеий бизнесмен Илон Маск попросил Пентагон оплатить сеть Starlink на Украине.

Маск передал до 20 тысяч спутников Starlink Украине с начала активных боевых действий. Недавно американец заявил, что SpaceX уже потратила 80 миллионов долларов на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

«Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», —сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, поступившие в его доступ.

Предполагается, что Пентагону придется потратить до 120 миллионов долларов на поддержание сети Starlink на Украине только до конца года. На 2023 год за обслуживание и поддержание сети Пентагону выставят счет в 400 миллионов долларов.

Маск 3 октября представил в Twitter план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что Крым должен остаться российским, на захваченных Москвой территориях можно провести новый референдум под наблюдением ООН, а Украина должна получить нейтральный статус.

Украинские чиновники раскритиковали Маска, а в Кремле заявили, что его «идеи заслуживают внимания».

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