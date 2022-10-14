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Shaman выпустил новую песню «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новый трек. Песня называется «Вызов» и посвящена сильным людям, которые никогда не сдаются.

«Это вызов твой. Главный бой. Время побеждать над собой, оставляя всех за своей спиной. Это вызов твой», — спел Shaman в припеве нового трека.

Песня «Вызов» призывает слушателей быть сильными, не сдаваться ни в каких ситуациях и жить любой ценой.

Shaman прославился благодаря двум патриотичным песням — «Встанем» и «Я русский». Клипы на эти треки собрали многомиллионные просмотры на YouTube.

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