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Землетрясение произошло на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло на Байкале, толчки почувствовали жители Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

В пятницу в 8.54 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие с последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее пункта Большое Голоустное Иркутского района.

Магнитуда в эпицентре составляла 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5.

Согласно шкале Рихтера, землетрясения магнитудой 4,5 вызывают самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям; 6,0 — умеренные разрушения; 8,5 — самые сильные из известных землетрясений.

В городе Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах 3-5 баллов.

По поступающим сообщениям, разрушений нет, системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

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