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Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки

Источник:
РБК
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Фото: © U.S. Marshals Service

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа жителю столицы Антону Усову за прослушивание украинской музыки.

Он был задержан 12 октября сотрудниками ДПС — москвич слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. Мужчину в итоге признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) и неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), пишет РБК.

3 октября за исполнение украинской народной песни «Червона калина» была оштрафована на 40 тысяч рублей победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2022» Ольга Валеева. Девушка опубликовала видео с исполнением песни в интернете.

Суд признал ее виновной по статье о пропаганде символики экстремистских организаций. МВД уточнило, что считает украинскую песню «боевым гимном экстремистской организации».

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Топ комментариев

Killer1974

Как дёшево ценится человеческая жизнь...

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

MuCbE

В бункере. Вообще зеля там где кокс