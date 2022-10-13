Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа жителю столицы Антону Усову за прослушивание украинской музыки.

Он был задержан 12 октября сотрудниками ДПС — москвич слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. Мужчину в итоге признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) и неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), пишет РБК.

3 октября за исполнение украинской народной песни «Червона калина» была оштрафована на 40 тысяч рублей победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2022» Ольга Валеева. Девушка опубликовала видео с исполнением песни в интернете.

Суд признал ее виновной по статье о пропаганде символики экстремистских организаций. МВД уточнило, что считает украинскую песню «боевым гимном экстремистской организации».